Für Wakkerpreis: Schüler verkaufen wieder den Schoggitaler

Ab September sind Schülerinnen und Schüler wieder in der ganzen Schweiz unterwegs, um Schoggitaler zu verkaufen. Dieses Jahr ist der Taler dem Wakkerpreis gewidmet, der heuer sein 50. Jubiläum feiert. In der deutsch- und französischsprachigen Schweiz dauert der Verkauf vom 29. August bis 26. September und im Tessin vom 5. September bis 1. Oktober, wie die Trägervereine Pro Natura und Schweizer Heimatschutz am Dienstag mitteilen.

Kaufen kann man den Schoggitaler auch in Poststellen, bei Coop Bau+Hobby oder Jumbo. Den Haupterlös wollen Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz laut Mitteilung dazu einsetzen, um «Ortsbilder zu pflegen und unseren Lebensraum lebenswerter zu machen». Die Schulklassen, die an der Aktion teilnehmen, profitieren dabei ebenfalls: Pro verkauftem Taler fliessen 50 Rappen in die Klassenkasse.

Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz führen den Talerverkauf seit 1946 durch. Letzterer verleiht seit 1972 auch den Wakkerpreis. Dieser wird jährlich einer Schweizer Gemeinde verliehen, die sich «im besonderen Masse um die Baukultur in ihrem Siedlungsgebiet verdient gemacht hat», wie es auf der Webseite des Preises heisst. (dpo)