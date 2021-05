Natur Nach Rekordjahr beginnt die Zeckensaison verhalten Nach dem Rekordjahr 2020 meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) einen verhaltenen Start in die aktuelle Zeckensaison. Dennoch mahnt das BAG die Bevölkerung zur Vorsicht. Samuel Thomi 17.05.2021, 11.06 Uhr

Zecken können Träger verschiedener Viren sein. Das BAG ruft die Bevölkerung deshalb zur Prävention auf.

Keystone

Je nach Wetter beginnt die Zeckensaison bereits im März und dauert bis im November. Laut dem Lagebericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) liegt die Zahl der via die Zecken-App gemeldeten Stiche aktuell etwa bei der Hälfte des Rekordwertes vom Vorjahr. Dies dürfte nicht zuletzt mit dem kühlen Wetter respektive damit zusammen hängen, dass sich derzeit weniger Leute im Freien aufhalten. Nachdem im März bereits fünf erste Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) registriert worden sind, meldet das BAG am Montag elf weitere FSME-Fälle. In den Schweizer Risikogebieten – zu denen alle Kantone ausser Genf und Tessin zählen – sind 0,5 Prozent aller Zecken Träger des FSME-Virus. Das BAG publiziert in der Zeckensaison jeweils monatlich Zahlen zu Stichen und Ansteckungen.