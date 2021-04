Natur Nach Rekordjahr 2020: Die Zeckensaison beginnt wieder Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat sein jährliches Monitoring zu den Zeckenstichen und FSME-Fällen gestartet. Nach dem Rekordjahr von 2020 ruft das Amt zur Prävention auf. 19.04.2021, 11.01 Uhr

Zecken können Träger verschiedener Viren sein. Das BAG ruft die Bevölkerung deshalb zur Prävention auf. Keystone

(gb) Die Zeckensaison startet im März und dauert etwa bis Oktober. In dieser Zeit veröffentlicht das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Zahlen zu Zeckenstichen und Ansteckungen. Im März sind bereits fünf Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) registriert worden, wie ein neuster Bericht am Montag zeigt. In den Schweizer Risikogebieten – zu denen alle Kantone ausser Genf und Tessin zählen – sind rund 0,5 Prozent aller Zecken Träger des FSME-Virus.