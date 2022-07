Hochwasser der Emme: Hotel Kemmeriboden-Bad verwüstet

Nach starkem Regen Überschwemmungen im Kanton Bern: Hotel Kemmeriboden-Bad verwüstet Am Montag gab es in mehreren Gebieten im Kanton Bern starke Niederschläge. Ein Ausflugshotel im Emmental wurde überflutet, teils kam es zu Strassensperren und Unterbrüchen im öffentlichen Verkehr. 05.07.2022, 06.45 Uhr

Die Emme führte nach starken Regenfällen Hochwasser. Mittlerweile hat der Bund Entwarnung gegeben – es ist jedoch weiter Vorsicht geboten. ho Alert.Swiss

Personen im Hotel Kemmeriboden-Bad sowie Bewohnerinnen und Bewohner des Hofes Schwand hätten sich im ersten Stock «in Sicherheit bringen können», schreibt das Regierungsstatthalteramt Emmental am späten Montagabend. Gäste und Mitarbeitende hätten das Kemmeriboden-Bad unversehrt verlassen können. Die Aufräumarbeiten sind im Gange, es entstand Sachschaden.

Das Hotel schreibt auf seiner Website: «Ein katastrophales Unwetter hat unser Hotel und Restaurant komplett geflutet.» Aus diesem Grund bleibe der Betrieb bis auf weiteres geschlossen.

Zuvor war die Gemeinde Schangnau im Berner Oberland am Montag erneut von starken Regenfällen getroffen worden. Daraufhin trat die Emme über die Ufer und verwüstete das Ausflugshotel. Das betroffene Gebiet sei zurzeit nicht zugänglich, heisst es vom Regierungsstatthalteramt Emmental weiter. Wanderwege sowie die Zufahrtsstrasse zum Kemmeriboden-Bad seien gesperrt.

Bund warnte vor Hochwasser der Emme

Auf der Alarm-App des Bundes «Alert.Swiss» war am Montagabend vor einer möglichen Flutwelle im Unterlauf der Emme gewarnt worden. Wegen starken Regens am Oberlauf des Flusses drohte eine Flutwelle mit viel Schwemmholz. Betroffen waren vor allem der Raum zwischen Langnau im Emmental und der Gegend von Utzenstorf, Derendingen und Biberist im Kanton Solothurn. Die Bevölkerung war aufgerufen, sich nicht in der Nähe des Gewässers aufzuhalten.

Um 21 Uhr gab der Bund Entwarnung – an den Fliessgewässern sei jedoch weiterhin «Vorsicht geboten».

Unwetter beinträchtigen ausserdem den Verkehr am Brienzersee. Wegen eines Murgangs sei die Bahnlinie unterbrochen und die Hauptstrasse zwischen Oberried und Brienz gesperrt, teilte die Kantonspolizei am Montagabend mit. Bei dem Unwetter sei zudem ein parkiertes Auto in den See gespült worden. Verletzt worden sei nach bisherigem Kenntnisstand aber niemand.

Auch in der Innerschweiz kam es zu Überschwemmungen. So etwa im Zentrum von Kriens:

(wap/aka)