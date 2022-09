Am Sonntagmorgen bebte erneut die Erde

Erdbeben Am Sonntagmorgen bebte in Mulhouse erneut die Erde Ein Erdbeben der Stärke 3,0 auf der Richterskala ging am Sonntagmorgen erneut vom französischen Mulhouse aus. Diesmal bebte sie jedoch weniger stark als am Samstagabend. 11.09.2022, 07.35 Uhr

Von Mulhouse aus ging am Sonntagmorgen erneut ein Erdbeben aus. (Symbolbild) bz Zeitung für die Region

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat am Sonntagmorgen wieder ein Erdbeben etwa 13 Kilometer südöstlich von Mulhouse registriert. Das Beben ereignete sich um 06:00:35 Uhr (Lokalzeit) mit einer Stärke von 3,0 auf der Richterskala. Das Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, wie der Erdbebendienst mitteilt.

Schäden seien bei einem Beben dieser Stärke normalerweise nicht zu erwarten. Bereits am Samstagabend ging von Mulhouse ein Erdbeben aus. Dieses war jedoch mit einer Stärke von 4,7 auf der Richterskala in der ganzen Schweiz spürbar. Auch in Orsières VS in der Nähe des Petit Combin hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr die Erde gebebt. Das Beben erreichte dabei eine Stärke von 2,7. (dpo)