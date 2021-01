Münchenbuchsee Auto überschlug sich bei Selbstunfall auf der Autobahn A6 Am Samstagabend musste die Autobahnausfahrt Münchenbuchsee nach einem Selbstunfall gesperrt werden. Die Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu. 31.01.2021, 14.25 Uhr

Das Auto geriet aus noch unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn ab. HO / Kapo Bern

(dpo) Der Unfall ereignete sich am Samstagabend kurz vor 23 Uhr. Eine Autolenkerin war auf der Autobahn A6 von Schönbühl in Richtung Münchenbuchsee unterwegs. Aus noch nicht geklärten Gründen geriet das Auto bei der Autobahnausfahrt von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Grünfläche, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilt. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.