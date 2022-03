21-jähriger Automobilist stürzt Böschung hinunter und stirbt

Moudon 21-jähriger Automobilist stürzt Böschung hinunter, überschlägt sich und stirbt Schwerer Verkehrsunfall in Moudon (VD): Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto 80 Meter eine Böschung hinunter gestürzt. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. 25.03.2022, 08.03 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Moudon starb ein 21-jähriger Automobilist. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei Waadt erhielt am Donnerstag gegen 8 Uhr einen Hinweis, dass ein verunfalltes Auto in einem Feld ausserhalb von Moudon stehe und ein Mann bewusstlos in der Nähe liege. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls abzuklären.