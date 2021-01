Mord Tote Britin in Tessiner Hotel: Deutscher wegen Mord angeklagt Im April 2019 machte ein Tötungsdelikt in Muralto Schlagzeilen. Eine 22-jährige Britin wurde tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Nun muss sich ein Deutscher vor Gericht für die Tat verantworten. 26.01.2021, 11.18 Uhr

In diesem Hotel wurde die Tote gefunden. Kurz nach dem Fund wurde der Verdächtige festgenommen. Keystone

(mg) Der mittlerweile 30-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Zürich muss sich vor Gericht wegen Mordes verantworten, wie die Tessiner Behörden am Dienstag mitteilen. Er wird verdächtigt, im April 2019 eine damals 22-jährige Britin in einem Hotel in Muralto bei Locarno ermordet zu haben – die Frau wurde stranguliert. Dem Mann werden noch weitere Vergehen vorgeworfen. Unter anderem wird er auch wegen Betrug, dem Fälschen von Dokumenten und Drogenvergehen angeklagt.