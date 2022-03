Nach rätselhaftem Tod im Spital: Ehemann wegen Mordes angeklagt

Mord-Anklage Nach rätselhaftem Tod im Spital: Ehemann der Verstorbenen wegen Mordes angeklagt Nachdem im März letzten Jahres eine Frau in einem Berner Spital an einer Medikamenten-Vergiftung gestorben ist, wurde nun deren Ehemann wegen Mordes angeklagt. 02.03.2022, 08.58 Uhr

Die 54-jährige Frau verstarb an einer Medikamenten-Vergiftung. (Symbolbild) Keystone

Vor einem Jahr starb in einem Spital in Bern eine 54-jährige Frau unter unklaren Umständen. Untersuchungen ergaben nun, dass sie an einer Medikamenten-Vergiftung gestorben sein dürfte, wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Mittwoch mitteilte. Schon im darauffolgenden April wurde der Ehemann der Verstorbenen verhaftet. Während mehrmonatiger Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 50-jährige Schweizer seiner Frau die Medikamente vorsätzlich verabreicht und sie so getötet hat.