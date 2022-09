Glasfaser statt 5G: Initiative zum Schutz vor Elektrosmog lancier

Mobilfunk Glasfaser statt 5G: Initiative zum Schutz vor Elektrosmog lanciert Mit der sogenannten Saferphone-Initiative soll der Schutz vor Elektrosmog durch Mobilfunkstrahlung in der Verfassung verankert werden. Die Initianten setzen auf einen Ausbau des Glasfasernetzes. 12.09.2022, 11.00 Uhr

Nicht-Ionisierende Strahlung mache rund 10 Prozent der Bevölkerung Probleme, argumentieren die Initianten. Keystone

Am Dienstag soll die Unterschriftensammlung für die Saferphone-Initiative beginnen, am Montag wurde das Volksbegehren offiziell lanciert: Es will den «Schutz der Bevölkerung vor nichtionsierender Strahlung» in die Verfassung schreiben – und damit verhindern, dass der Bundesrat den Mobilfunkanbietern entgegenkommt und im Zuge des Ausbaus auf 5G die Grenzwerte senkt.