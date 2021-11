Meteo Schweiz Immer weniger Anrufe: «Wettertelefon» 162 wird eingestellt Eine Ära geht zu Ende: Meteo Schweiz hat am Montag die Telefonnummer 162 eingestellt. Diese gab Auskunft über die aktuellen Wetterprognosen. 01.11.2021, 10.10 Uhr

Braucht es für den Ausflug einen Schirm oder nicht? Bis am Montag gab die Telefonnummer 162 darüber Auskunft. (Symbolbild) Keystone

Kann die Wanderung oder Schulreise stattfinden? Lohnt sich ein Besuch in der Badi? Oder packe ich besser einen Regenschirm ein? Seit über drei Jahrzehnten gab die Telefonnummer 162 Auskunft über die Wetterprognosen von Meteo Schweiz. Damit ist nun Schluss: Der Schweizer Wetterdienst hat das «Wettertelefon» am Montag in den Ruhestand geschickt, wie es in einer Mitteilung heisst.