Meteo Starke Gewitter setzten Nordostschweiz unter Wasser In der Nacht auf Mittwoch schüttete es erneut aus Kübeln. Zum Teil kamen lokal über 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen. Auch am Mittwoch ist mit kräftigen Schauern zu rechnen. 09.06.2021, 08.58 Uhr

Besonders in der Nordostschweiz fielen in der Nacht auf Mittwoch grosse Regenmengen. (Symbolbild) Keystone

Nachdem es bereits in der Nacht auf Dienstag in der Nordostschweiz stark regnete, gingen auch vergangene Nacht heftige Unwetter nieder. So fielen in Tänikon TG innerhalb von knapp zwei Stunden 55 Liter pro Quadratmeter und in Schaffhausen bis zu 43 Liter, wie der Wetterdienst Meteonews am Mittwoch schreibt.