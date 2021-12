Meilen Tot durch Starkstromschlag: Jugendlicher kletterte in Rangierlokomotive In Meilen im Kanton Zürich ist in der Nacht auf Samstag ein 19-Jähriger durch einen Starkstromschlag tödlich verletzt worden. Mit einem Gleichaltrigen bestieg er eine abgestellte Rangierlokomotive. 18.12.2021, 11.34 Uhr

Durch einen Stromschlag verstarb am Samstag ein 19-jähriger Jugendlicher beim Bahnhof in Meilen. Keystone

Vier Jugendliche begaben sich in Meilen im Kanton Zürich am Samstag gegen 2 Uhr morgens auf den Nachhauseweg von einer Party, als zwei 19-jährige auf eine abgestellte Rangierlokomotive kletterten. Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte, wurde einer der beiden jungen Männer durch einen Starkstromschlag schwerst verletzt und starb noch auf der Unfallstelle.