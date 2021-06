Mehr Verurteilungen Jugendkriminalität: Massiver Anstieg bei Gewalt und Sexualdelikten Die Gewalt unter Jugendlichen hat 2020 massiv zugenommen. Die Verurteilungen wegen Schlägereien haben sich verdoppelt, bei den Sexualdelikten beträgt der Anstieg 20 Prozent. 28.06.2021, 09.34 Uhr

Raufhandel, Raub und schwere Körperverletzung sind letztes Jahr bei den Jugendlichen stark angestiegen. (Symbolbild) Keystone

Am deutlichsten war der Anstieg der Jugendkriminalität bei den Gewaltstraftaten, insbesondere dem Raufhandel: «Dort hat sich die Zahl der Urteile nahezu verdoppelt», heisst es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des Bundesamts für Statistik (BFS) zu den Jugendurteilen 2020. Die Gewalt nimmt dabei oft schwere Formen an: Die Zahl der Urteile wegen schwerer Körperverletzung ist um 35 Prozent gestiegen. Um 58 Prozent stieg die Zahl der Jugendurteile wegen Raub, um 36 Prozent jene wegen Angriff.