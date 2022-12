Bière Mann verblutet auf der Strasse: Kosovare (55) festgenommen Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im waadtländischen Bière endet tragisch: Ein 28-jähriger Kosovare erliegt an Stichverletzungen im Brustbereich. 19.12.2022, 15.57 Uhr

Das Opfer verstarb noch am Tatort, wie die Polizei mitteilt. Bild: Keystone

Es kam zu einem Streit. Warum, ist unklar. Sicher sind die tragischen Folgen: Ein 28-jähriger Kosovare stirbt noch am Tatort in Bière (VD). Der Mann hatte Stichverletzungen im Brustbereich, wie die Polizei am Montag mitteilt. Die Rettungskräfte hatten am Sonntag gegen 18 Uhr eine Meldung erhalten, dass ein Mann auf der Strasse liege und «sehr viel Blut verloren habe», wie es in der Mitteilung heisst.