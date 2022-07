Luzern Leiche in Wohnung gefunden – Polizei nimmt eine Person in Frankreich fest In Luzern wurde ein 31-jähriger Mann aus Afghanistan tot in einer Wohnung aufgefunden. Er wurde wohl Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Polizei konnte eine Person in Frankreich festnehmen. 04.07.2022, 09.01 Uhr

In der Stadt Luzern wurde ein toter Mann gefunden. Keystone

In der Stadt Luzern wurde vor einer Woche ein 31-jähriger Mann aus Afghanistan tot in einer Wohnung aufgefunden. Der Mann lebte seit mehreren Jahren im Kanton Luzern, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde laut Polizei vermutlich am letzten Juni-Wochenende Opfer eines Gewaltverbrechens.

Wie die Polizei weiter schreibt, konnte dank raschen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Bundespolizei (Fedpol) am Freitag eine Person in Frankreich festgenommen werden. Ob diese Person tatsächlich für das Tötungsdelikt verantwortlich ist, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch über die Motive der Tat ist derzeit noch nichts bekannt. (pl/abi)