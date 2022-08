Luganese 22-Jähriger angeschossen und lebensgefährlich verletzt Am Sonntagabend wurde in der Tessiner Gemeinde Agno ein 22-jähriger Schweizer lebensgefährlich verletzt. Ein 49-jähriger Schweizer wurde verhaftet. 08.08.2022, 06.30 Uhr

Die Kantonspolizei hat einen Mann festgenommen. Ihm wird versuchter Mord und Verstoss gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Keystone

Kurz nach zehn Uhr abends sei die Alarmzentrale über einen verletzten Jugendlichen in der Gemeinde Agno informiert worden, teilte die Kantonspolizei Tessin am Sonntagabend mit. Sie fand einen 22-jährigen Schweizer, der schwere Verletzungen durch eine Schusswaffe erlitten hatte. Sein Zustand sei lebensbedrohlich gewesen, so die Mitteilung.