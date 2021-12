Rega erhöht Verfügbarkeit im Kanton Waadt und Berner Oberland

Luftrettung Neuer Standort: Rega erhöht Verfügbarkeit im Kanton Waadt und im Berner Oberland Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega stationiert neu einen Rettungshelikopter in Sion VS. Sie stärkt damit ihr Dispositiv im Kanton Waadt und im westlichen Berner Oberland. 20.12.2021, 09.29 Uhr

Die Rega baut ihr Netz aus und stationiert neu in Sion einen Rettungshelikopter. (Symbolbild) Keystone

Die Stationierung erfolgt in Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Firma Héli-Alpes SA, wie die Rega am Montag mitteilte. Sie verfügt damit neu über 14 Standorte in der Schweiz. Der Helikopter des Typ AgustaWestland Da Vinci verfüge wie alle Rega-Helikopter über eine Rettungswinde und könne für das gesamte Rega-Einsatzspektrum eingesetzt werden.