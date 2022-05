Lohn-Ammannsegg Zwei Explosionen: Unbekannte sprengen Bankomat bei Landi-Filiale Unbekannte sprengten in der Nacht auf Mittwoch den Bankomaten bei der Landi-Filiale in Lohn-Ammannsegg im solothurnisch-bernischen Grenzgebiet. Nun ermittelt auch die Bundespolizei. 11.05.2022, 13.31 Uhr

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Mittwoch den Bankomaten der Landi in Lohn-Ammannsegg. Keystone

Zwei Explosionen waren in der Nacht auf Mittwoch in Lohn-Ammannsegg im solothurnisch-bernischen Grenzgebiet zu hören. Unbekannte hatten den Bankomaten bei der Landi Bucheggberg-Landshut gesprengt. Kurz vor drei Uhr ging ein automatischer Alarm bei den Kantonspolizeien Bern und Solothurn ein. Wenig später meldeten mehrere Anwohner, sie hätten Explosionen gehört und flüchtende Personen gesehen, schreibt die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung.