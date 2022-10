Trotz Energiekrise: Das Bundeshaus blüht diesen Winter erneut auf

Lichtspektakel Trotz Energiekrise: Das Bundeshaus blüht auch diesen Winter fast wie normal auf Ab diesem Wochenende erstrahlt das Bundeshaus wiederum drei Wochen lang in bunten Farben. Thema des diesjährigen «Rendez-vous Bundesplatz»: ein Trip zum entlegensten Ort der Welt. Trotz Energiekrise. 21.10.2022, 14.51 Uhr

In den nächsten Wochen wird das Bundeshaus in Bern abends wieder in neuem Licht erstrahlen. HO

Werden die Tage kürzer, blüht das graue Bundeshaus auf. Zumindest farblich. Das ist diesen Winter nicht anders. Denn am Samstag feiert das neueste, 12. Lichtspektakel von «Rendez-vous Bundesplatz» Premiere. Bereits am Freitagabend wird die öffentlich zugängliche Hauptprobe über die Fassade des Parlamentsgebäudes in Bern flimmern. Unter dem Titel «Point Nemo» versprechen die Macherinnen und Macher diesmal eine Reise zum entlegensten Punkt der Erde, gelegen im Südpazifik zwischen Chile und Neuseeland in 2700 Kilometern Entfernung.