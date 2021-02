Leichenfund Tote Person in Hinterhof in Basler Gundeldinger-Quartier gefunden In einem Hinterhof im Basler Gundeldinger-Quartier ist am Montag Morgen eine Leiche entdeckt worden. Derzeit läuft ein grösserer Einsatz der Polizei. 08.02.2021, 13.37 Uhr

Die Kantonspolizei Basel-Stadt erhielt am Montag eine Meldung über einen Leichenfund. Nicole Nars-Zimmer

(gb) An der Dornacherstrasse in Basel läuft derzeit ein Polizei-Einsatz. Im Hinterhof einer Liegenschaft wurde am Montagmorgen eine Leiche entdeckt. Dies meldete zunächst die Online-Plattform «Primenews». Gegenüber CH Media bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft den Fund. «Der Fall fällt derzeit in die Kategorie der aussergewöhnlichen Todesfälle».