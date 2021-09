Landwirtschaft Ernte der Zuckerrüben: es wird kein Spitzenjahr Die Ernte der Zuckerrüben steht vor der Tür. Doch das launige Wetter setzte den Rüben zu: Die Branche erwartet kein Spitzenjahr. Grund dafür ist das durchzogene Sommerwetter. Dario Pollice 10.09.2021, 14.57 Uhr

Die Zuckerbranche rechnet mit einem mässigen Ertrag aus der diesjährigen Rübenernte. (Archivbild) Keystone

Die Ernte und Verarbeitung der Zuckerrüben, die sogenannte Rübenkampagne, beginnt in der Regel Ende September und dauert 80 bis 100 Tage. Doch bereits jetzt schätzen die Branchenverbände, dass es kein herausragendes Jahr wird, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag schreiben.