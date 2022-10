Landesausstellung 2027: «Nexpo» und «X27» spannen zusammen

Gemeinsame Kandidatur Nächste Landesausstellung: «Nexpo» und «X27» spannen zusammen Vier Projekte bringen sich bislang in Stellung für eine nächste Landesausstellung. Nun bündeln die Organisatoren von «Nexpo» und «X27» ihre Kräfte. Damit erhören sie einen Wunsch des Bundesrates. Dario Pollice 25.10.2022, 10.53 Uhr

«Nexpo» und «X27» ebnen den Weg für eine gemeinsame Kandidatur für die nächste Landesausstellung. (Archiv) Keystone

Da waren es noch drei: In der Schweiz gab es bislang vier Initiativen, die ab dem Jahr 2027 die Durchführung einer nächsten Landesausstellung zum Ziel hatten. Nun bündeln jedoch die Initianten der beiden Projekte «X27» und «Nexpo» ihre Kräfte, wie sie am Dienstag mitteilen. Erstere Initiative wird von der Kreativwirtschaft getragen und diese Landesausstellung sollte laut den bisherigen Plänen auf dem Flughafengelände in Dübendorf (ZH) stattfinden. Letzteres Vorhaben ist eine Initiative der zehn grössten Städte. Entsprechend sollte dieser Anlass dezentral ausgetragen werden.

Als erste zwei der bisher vier bekannten Landesausstellungsprojekte haben sich «Nexpo» und «X27» nun aber auf eine Kooperation geeinigt. Damit sei der Weg frei für eine gemeinsame Kandidatur, schreiben sie. Sprich: Die Projekte kooperieren ab sofort inhaltlich und kommunikativ.

Wunsch von Bundesrat und Kantonen erhört

Damit kommen die Organisatoren der bisher unterschiedlichen Initiativen einem Wunsch des Bundesrates und der Kantone nach. Diese teilten im Sommer mit, die bisher interessierten Trägerschaften möchten doch eine «Zusammenarbeit oder Zusammenführung» der Projekte anstreben.

«X27» und «Nexpo» betonen, dass sie die «perfekten Partnerinnen» für eine gemeinsame Landesausstellung seien. Beide Initiativen stellen laut dem Co-Präsidenten von «X27», Peter Sauter, «die Vielfalt und den Zusammenhalt der Schweiz ins Zentrum», wie er sich zitieren lässt. Christina Hanke, Kaufmännische Leiterin der «Nexpo», sieht wiederum die Chancen für eine Zusage von Bund und Kantonen durch die Zusammenarbeit gestiegen. «Nicht Konkurrenz braucht es jetzt für die Landesausstellung, sondern Kooperation», wird Hanke zitiert.

Offen für weitere Kooperationen

Doch aus Sicht der Projektverantwortlichen soll die Zusammenarbeit zwischen «X27» und «Nexpo» erst der Anfang sein. So stünden beide Projekte für weitere Kooperationen offen. «Die anderen Initiativen sind eingeladen, mit uns an einer überzeugenden gemeinsamen Kandidatur aktiv mitzuarbeiten», betont Christina Hanke in der Mitteilung. Mit den anderen Initiativen sei man bereits im Gespräch.

Nebst «X27» und «Nexpo» laufen zwei weitere Projekte für eine nächste Expo. «Svizra27», das Projekt aus der Nordwestschweiz, will die Schweiz an der Arbeit zeigen. Demgegenüber positioniert sich «Muntagna» als erste Landesausstellung der Alpen. Der Bundesrat will spätestens bis Ende 2023 einen vertieften Bericht zur nächsten Landesausstellung verabschieden. Darin sollen die Rahmenbedingungen präzisiert und die Rollen sowie Aufgaben von Bund, Kantonen und Trägerschaften vertieft werden.