Küsnacht ZH Tödlicher Unfall: Bauarbeiter stürzt vier Meter in Grube In Küsnacht ereignete sich am Samstagmorgen ein tödlicher Arbeitsunfall auf einer Baustelle. Ein Bauarbeiter stürzte dabei in eine Grube und verstarb noch am Unfallort. 30.07.2022, 13.43 Uhr

Die Einsatzkräfte versuchten den Verunfallten zu reanimieren, doch der 57-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) Keystone

Zwei Bauarbeiter waren am Samstagmorgen im zürcherischen Küsnacht gegen 9 Uhr mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Dabei wurde ein am Boden stehender Kranführer beim Anheben eines Bauelementes von diesem getroffen, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilt. Der 57-jährige Mann stürzte daraufhin in eine rund vier Meter tiefe Baugrube und zog sich schwere Verletzungen zu. Trotz Reanimationsmassnahmen der Einsatzkräfte verstarb der Bauarbeiter noch am Unfallort. (dpo)