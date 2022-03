Kriminalität Tötungsdelikt in Schlieren: Polizei rollt Fall neu auf Vor mehr als 20 Jahren ist ein 20-jähriger Mann im zürcherischen Schlieren niedergeschossen worden, sein Begleiter wurde schwer verletzt. Nun nimmt die Kantonspolizei die Ermittlungen wieder auf. Für Hinweise setzt sie eine Belohnung aus. 24.03.2022, 12.27 Uhr

20 Jahre tappten die Ermittler im Dunkeln. Nun rollen sie den Fall in Schlieren neu auf. (Symbolbild) Keystone

Am 3. November 1999 war es in Schlieren zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 20-jähriger Nordmazedonier wurde mit Schüssen tödlich niedergestreckt. Mehr Glück hatte sein 22-jähriger Begleiter. Er überlebte den Angriff verletzt. Bei den anschliessenden Ermittlungen geriet ein 18-jähriger Albaner in Tatverdacht. Mangels ausreichender Beweise wurde das Verfahren 2003 jedoch eingestellt.