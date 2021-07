Kriminalität Streit von Motorradclubs: 22 Rocker werden angeklagt Die Auseinandersetzung unter mutmasslichen Mitgliedern mehrerer Motorradclubs im bernischen Belp hat Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft klagt 22 Personen an. 09.07.2021, 09.42 Uhr

Ein Beschuldigter wurde von der Polizei verhaftet. (Symbolbild) Keystone

Ein heute 37-Jähriger wird beschuldigt, bei dem Streit im Mai 2019 eine Schusswaffe eingesetzt und dadurch einen Mann schwer verletzt zu haben. Der Beschuldigte wurde kurz darauf festgenommen und befindet sich seit letztem Oktober im vorzeitigen Strafvollzug. Er sowie ein weiterer Beschuldigter werden sich wegen versuchter Tötung, eventueller schwerer Körperverletzung vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland zu verantworten haben. Das gab die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Freitag bekannt.

Sämtlichen Beschuldigten legt die Staatsanwaltschaft zur Last, sich an einem Raufhandel beteiligt zu haben, weshalb aufgrund des Grundsatzes der Verfahrenseinheit eine gemeinsame Anklage erfolgt. Gegen zehn weitere Personen wurde das Verfahren eingestellt, weil der Verdacht der Teilnahme an einem Raufhandel nicht ausreichend erhärtet werden konnte. Gemäss Mitteilung gestalteten sich die Ermittlungen ausserordentlich aufwändig und komplex. (rwa)