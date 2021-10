Überfälle und Messerstecherei in Zürich

Kriminalität Gewaltsame Raubüberfälle: Gruppe Jugendlicher wütete am Samstag in Zürich Am frühen Sonntagmorgen raubte eine Gruppe Jugendlicher in der Zürcher Innenstadt Gleichaltrige aus. In der gleichen Nacht wurde ein 19-Jähriger im Zürcher Kreis 4 mit einer Stichwaffe verletzt. 10.10.2021, 13.12 Uhr

Die Stadtpolizei Zürich nahm nach den Raubüberfällen insgesamt sieben jugendliche Tatverdächtige fest. (Symbolbild) Keystone

Die Stadtpolizei Zürich war in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit zwei gewaltsamen Ereignissen beschäftigt. Im Platzspitz in der Nähe des Bahnhofs wurden fünf Jugendliche inner kurzer Zeit von einer Gruppe anderer Jugendlichen attackiert und ausgeraubt. In einer Mitteilung schreibt die Stadtpolizei Zürich von Fusstritten und Faustschlägen. Mehrere Opfer wurden leicht verletzt, eines musste wegen Gesichtsverletzungen ins Spital gebracht werden.