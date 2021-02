Kriminalität Frau von Unbekannten mit Messer bedroht und ausgeraubt In Biel ist eine Frau kurz nach Einbruch der Dunkelheit mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Täter konnten mit der Beute fliehen. 08.02.2021, 17.23 Uhr

Die Kantonspolizei sucht nach zwei 25-35 jährigen Weissen, die in Biel eine Frau ausgeraubt haben sollen. Keystone

(wap) Der Raub sei am Freitag um 18.15 auf dem Unteren Quai in Biel begangen worden, meldete die Kantonspolizei Bern am Montag. Zwei Männer hätten die Frau angesprochen und anschliessend mit einem Messer bedroht. Die beiden hätten Schmuck und Bargeld gefordert und seien mit der Beute zu Fuss in Richtung Nidau geflüchtet. Die Frau blieb unverletzt.