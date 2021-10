Kriminalität Frau in Luzern von Mann verfolgt und vergewaltigt In der Nacht auf Freitag ist in der Stadt Luzern eine Frau verfolgt und von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Der Täter ist flüchtig. 19.10.2021, 10.42 Uhr

Die Tat ereignete sich um vier Uhr in der Früh in der Stadt Luzern. (Symbolbild) Keystone

Am frühen Freitagmorgen ist in der Stadt Luzern eine Frau auf dem Heimweg von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden, wie die Luzerner Polizei bekannt gab. Die 35-jährige Schweizerin ging zu Fuss über die Langensandbrücke und bog in die Neustadtstrasse ein.