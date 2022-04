Kreuzlingen 29-Jähriger greift einen Mann an und nimmt sich danach das Leben Am Sonntagmorgen hat ein 29-Jähriger in Kreuzlingen einen Mann schwer verletzt. Danach nahm er sich das Leben. Die Umstände der Tat sind noch nicht geklärt. 03.04.2022, 16.38 Uhr

Nachdem der 29-Jährige einen Mann angegriffen hat, stürzte er sich aus dem Fenster. Bild: BRK News

In einer Wohnung in Kreuzlingen hat am Sonntagmorgen ein 29-Jähriger einen 33-jährigen Mann angegriffen. Dieser wurde durch den Angriff schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Der Täter stürzte sich nach dem Angriff aus dem Fenster und erlag seinen Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizeiangaben noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. (dpo)