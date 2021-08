St.Galler Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen zwei Polizisten

Kreisgericht St.Gallen Gewaltdelikt mit Metallpfanne: St.Galler Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen zwei Stadtpolizisten Im vergangenen September ist ein Mann in St.Gallen in die Wohnung einer Frau eingedrungen und erschlug sie mit ihrer Metallpfanne. Zwei Polizisten machten daraufhin von ihren Schusswaffen Gebrauch. Der Täter verstarb. Jetzt übergibt die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen den Fall dem Kreisgericht zur Beurteilung. 10.08.2021, 15.06 Uhr

Grosseinsatz im September 2020 an der Speicherstrasse in St.Gallen: Ein Mann tötete eine Frau mit einer Metallpfanne. Bild: Raphael Rohner

(2. September 2020)

(alr) Am 2. September 2020 kam es zu einem Tötungsdelikt in St.Gallen an der Speicherstrasse. Dabei ist ein 22-jähriger Mann in die Wohnung einer Frau eingedrungen und schlug brutal mit einer Metallpfanne aus ihrem Haushalt auf sie ein. Einsatzkräfte der Polizei haben daraufhin auf den Täter geschossen. Der Täter verstarb noch am Tatort, die Frau später im Spital.