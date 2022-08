Krankheit Nun auch in Altstätten: Fälle von Rachendiphterie im Asylzentrum Erneut kam es in einem Bundesasylzentrum zu einem Ausbruch von Diphtherie. Alle Personen mit Direktkontakt wurden getestet. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. 24.08.2022, 09.45 Uhr

Im Bundesasylzentrum Altstätten gibt es Fälle von Diphtherie. (Symbolbild) Keystone

In den Bundesasylzentren (BAZ) mehren sich die Meldungen über Ausbrüche von Diphtherien. Nach Bern, Boudry und Kreuzlingen sind nun auch in Altstätten (SG) mehrere Asylbewerber erkrankt. Wie das St.Galler Gesundheitsdepartement mitteilt, wurden bei zwei Personen Rachendiphterie nachgewiesen. «Von allen Gesuchstellenden und Mitarbeitenden wurden Rachenabstriche abgenommen, um weitere Fälle zu identifizieren», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.