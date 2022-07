Elefanten: Im Zoo Zürich geht ein gefährliches Virus um

Krankheit Ein Elefant tot, zweiter ist schwer krank: Im Zoo Zürich geht ein gefährliches Virus um Nach dem Tod des jungen Elefanten Umesh meldet der Zoo Zürich einen weiteren Herpesvirusfall bei den Elefanten. Betroffen ist Elefantenkuh Omysha, die sich in kritischem Zustand befindet. Sie wird rund um die Uhr betreut. André Bissegger, Dario Pollice Aktualisiert 08.07.2022, 11.49 Uhr

Elefantenkuh Omysha bei einem Bad im Zürcher Zoo. Sie befindet sich in kritischem Zustand. Archivbild: Keystone

Das bei Elefanten typische Herpesvirus (EEHV) ist in der Zoowelt gefürchtet. Zu Recht: Bis zu zwei Drittel aller Todesfälle bei jungen Asiatischen Elefanten in europäischen und amerikanischen Zoos gehen auf das Konto von EEHV. Aktuell besonders betroffen ist der Zoo Zürich: Nachdem Ende Juni der zweijährige Elefantenbulle Umesh am Virus gestorben ist, gibt es nun einen «weiteren kritischen Herpesvirusfall». Das gab der Zoo Zürich am Freitag bekannt.