Kollision Medizinisches Problem führt zu tödlichem Selbstunfall Ein 56-jähriger Mann ist in Pfungen ZH bei einem Selbstunfall mit seinem Wagen verstorben. Die Polizei geht von einem medizinischen Problem aus. 05.11.2022, 12.31 Uhr

Der Lenker kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Kandelaber. BRK News

Der 56-jährige Mann sei gegen 08.30 Uhr von Pfungen in Richtung Winterthur unterwegs gewesen und aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Samstag mit. Dabei sei sein Auto mit einem Kandelaber am Rande der Fahrbahn kollidiert. Ersthelfer konnten den Mann laut der Polizei aus dem Arbeit bergen. Trotz umgehender Reanimation verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. «Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse dürfte ein medizinisches Problem zum Selbstunfall geführt haben» schreibt die Polizei. (wap)