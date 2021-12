Gotthardtunnel während zwei Strassen gesperrt wegen Unfall

Kollision Gotthardtunnel während zwei Stunden wegen Unfall gesperrt Am Sonntagnachmittag musste der Gotthardstrassentunnel für zwei Stunden gesperrt werden. Grund war eine Kollision zwischen zwei Personenwagen. 19.12.2021, 19.22 Uhr

Der Gotthardstrassentunnel war am frühen Sonntagabend für zwei Stunden gesperrt. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.00 Uhr. Eine Autofahrerin, die Richtung Norden fuhr, touchierte den rechten Rand des Tunnels und kollidierte danach mit dem vorausfahrenden Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Uri am Abend mitteilte. Durch den Aufprall drehte sich das vordere Fahrzeug und kollidierte zuerst mit der rechten, dann mit der linken und nochmals mit der rechten Tunnelwand. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 60'000 Franken. Am Tunnel selbst entstand durch den Unfall ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Für die Aufräumarbeiten wurde der Gotthardstrassentunnel für rund zwei Stunden gesperrt. (gb)