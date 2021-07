Köniz (BE) Von Lastwagen erfasst: Velofahrer nach schwerem Unfall verstorben Im Kanton Bern ist ein 64-jähriger Velofahrer nach einem schweren Unfall mit einem Lastwagen verstorben. Er wurde von dem Transportfahrzeug beim Rechtsabbiegen erfasst. 21.07.2021, 14.59 Uhr

Die Kantonspolizei Bern ermittelt derzeit zum Unfallhergang. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall geschah am Dienstag kurz vor Mittag, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Velofahrer und Lastwagen waren auf der gleichen Strasse auf dem Gebiet der Gemeinde Niederwangen bei Bern unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen erfasste der Lastwagen beim Rechtsabbiegen den 64-jährigen Velofahrer. Der Schweizer aus dem Kanton Bern wurde danach in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er am selben Abend verstarb. Gemäss der Polizei sind weitere Ermittlungen zum Unfall im Gang. (agl)