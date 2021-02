Kanton Wallis 21-jähriger Skifahrer stirbt nach Sturz in ein verschneites Bachbett Tragischer Unfall auf der Fiescheralp: Ein Skifahrer stürzte über einen Felsvorsprung mehrere Meter tief in ein Bachbett. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. 09.02.2021, 11.06 Uhr

Ein 21-Jähriger starb auf der Fiescheralp, als er in ein Bachbett stürzte. Kapo VS

(abi) Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Vier Skifahrer verliessen die Piste und hatten anschliessend keine Möglichkeit mehr, zurück in den markierten Bereich zu fahren. Sie setzten deshalb ihre Abfahrt entlang eines vereisten und verschneiten Baches fort. Als sie den Bach zu Fuss überqueren wollten, stürzte ein 21-Jähriger etwa 20 Meter tief über einen Felsvorsprung durch ein Schneeloch ins Bachbett, wie es weiter heisst.