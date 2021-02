Kanton Bern Zu viele Nutztiere gerissen: Wölfin F78 soll geschossen werden Wölfin F78 ist verantwortlich für 36 tote Nutztiere im Gebiet Gürbetal/Gantrisch. Das Berner Jagdinspektorat hat deshalb ihren Abschuss angeordnet. Die Bewilligung ist gültig bis Ende März. 19.02.2021, 14.08 Uhr

Wölfin F78 hat sich auf den Riss von Nutztieren spezialisiert. Sie soll deshalb geschossen werden. (Symbolbild) Keystone

(abi) Der Grund für diesen Entscheid ist «der erhebliche Schaden an Nutztieren», den die Wölfin verursacht hat. Das teilte das Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern am Freitag mit. Insgesamt gehen 29 Vorfälle auf das Konto der Wölfin: Sie riss 32 Tiere, 20 mussten getötet werden und 4 gelten als vermisst. Für das Abschusskontingent zählen gemäss Mitteilung 22 gerissene und 14 notgetötete Tiere. Nicht zum Kontingent zählen die Nutztiere, die nicht genug geschützt waren, obwohl schon früher ein Wolf in der Gemeinde unterwegs war.