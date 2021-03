Kanton Bern Zu viele Nutztiere gerissen: Wildhüter erschiessen Wölfin F78 Jäger haben im Kanton Bern eine Wölfin erlegt, bei der es sich wohl um die Wölfin F78 handelt. Das Berner Jagdinspektorat hat zuvor den Abschuss des Tiers angeordnet. 01.03.2021, 16.16 Uhr

F78 hat zu viele Nutztiere gerissen, wurde deshalb zum Abschuss freigegeben und nun getötet. (Symbolbild) AP

(keg) Die Wildhüter des Kantons Bern haben am Sonntag in der Region Gürbetal/Gantrisch einen weiblichen Wolf erlegt. Das Tier versuchte, in eine geschützte Nutztierherde einzudringen. Der Kadaver wurde zur Untersuchung ins Tierspital der Universität Bern gebracht, aber es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um die Wölfin F78 handelt. Dies teilt die Umweltdirektion des Kantons Bern am Montag mit. Das Jagdinspektorat hatte zuvor am 19. Februar deren Abschuss verfügt.