In den Bergen hat der Winter Einzug gehalten

Kaltfront In den Bergen ist der Winter auf Kurzbesuch In der Nacht auf Freitag hat eine Kaltfront die Schweiz erreicht. In den Bergen sank die Schneefallgrenze bis auf 1200 Meter. Am Sonntag soll es aber bereits wieder sehr mild werden. Aktualisiert 04.11.2022, 11.24 Uhr

Die Bären im Arosa Bärenland sind am Freitag in einer Winterlandschaft erwacht. Twitter/Meteonews

In höheren Lagen begann der Freitag mit schwierigen Strassenverhältnissen. Oberhalb von 1200 bis 1500 Metern seien die Strassen meist schneebedeckt gewesen, meldete der Wetterdienst Meteonews. Mehrere Pässe sind laut Strassenzustandsbericht «bis auf Weiteres» gesperrt, darunter Gotthard, Grimsel, Furka und Nufenen. Auf den Passstrassen über Albula und Flüela gilt Schneekettenpflicht.

Über den Tag ist in den Bergen mit weiteren Schneefällen zu rechnen, so die Prognose von Meteonews. Dies vor allem oberhalb von 1200 bis 1400 Metern. Im Berner Oberland, dem Oberwallis und dem Nordtessin kommt damit bereits eine ordentliche Schneedecke zusammen: In diesen Gebieten sind in der Nacht bereits 20 bis 30 cm Schnee gefallen.

In tieferen Lagen ist verbreitet ein Regentag zu erwarten, allerdings mit gelegentlichen Aufhellungen. Etwas sonniger dürfte es auf der Alpensüdseite werden, meldet SRF Meteo auf Twitter.

Um den richtigen Wintereinbruch handelt es sich beim Schnee-Intermezzo in Bergen aber wohl noch nicht. Schon für den Sonntag sagt Meteonews «mildes Wetter mit recht viel Sonnenschein» voraus. In der zweiten Hälfte der Woche könnte ein kräftiges Hoch über Mitteleuropa sogar für neue November-Rekordtemperaturen sorgen. (wap)