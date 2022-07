Justiz Schweizer Islamforscher Ramadan droht Vergewaltigungsprozess in Frankreich Die Pariser Staatsanwaltschaft hat den umstrittenen Schweizer Islamwissenschaftler Tariq Ramadan angeklagt. Der Vorwurf: Vergewaltigung von vier Frauen. 13.07.2022, 08.10 Uhr

Tariq Ramadan wurde von der Pariser Staatsanwaltschaft angeklagt. Er soll vier Frauen vergewaltigt haben. (Archivbild) Keystone

In einem Fall handele es sich bei der Klägerin um eine schutzbedürftige Person, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der aus der Schweiz stammende 59-Jährige befand sich bereits zehn Monate in Untersuchungshaft. Ramadan hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen, Kontakte zu den Frauen aber später eingeräumt.