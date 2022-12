Der Schweiz steht ein sehr milder Jahreswechsel bevor

Wetter Ein fragwürdiger Rekord zum Jahreswechsel: Wird es das wärmste Silvester überhaupt? Der Schweiz könnte der mildeste Jahreswechsel seit Messbeginn bevorstehen. In einer Region liegen am Silvester sogar sommerliche 20 Grad drin. 30.12.2022, 11.00 Uhr

Das Weihnachtstauwetter hat die Schweiz auch zum Jahreswechsel fest im Griff: Vielerorts dürfte auch noch der letzte Schnee wegschmelzen. Keystone

Noch jagt ein Tief nach dem anderen über die Schweiz. Am Wochenende zeichnet sich aber sonniges Wetter ab. «Der Jahreswechsel ist hochdruckbestimmt», schreibt der Wetterdienst Meteonews in einer aktuellen Prognose. Das heisst: Es wird noch einmal deutlich wärmer. «Lokal dürfte es den wärmsten Silvestertag und Neujahrstag seit Messbeginn geben», meldete Meteonews bereits am Dienstag.

Zu erwarten sind gemäss den Prognosen frühlingshafte Verhältnisse mit bis zu 17 Grad. Noch höhere Temperaturen haben die Meteorologen von SRF Meteo errechnet: Sie sagen bis zu 19 Grad voraus:

Lokal könnten die Temperaturen sogar noch höher ausfallen. Der private Dienst Kachelmannwetter.ch hält sogar «stellenweise bis 19 oder 20 Grad» für möglich, dies im Raum Basel.

Der bisherige Rekordwert für die Station Basel Binningen beträgt laut Meteonews 16,4 Grad. Erreicht wurde er 1961. Im Jahr 1920 wurde derselbe Wert in Genf gemessen. Im Tessin liegt der Rekordwert für Silvester dagegen «nur» bei 15,6 Grad. Gemessen wurde er 1916 in Lugano. Ebenfalls in Lugano wurde der bisher wärmste Neujahrstag seit Messbeginn verzeichnet: 1917 stiegen die Temperaturen hier auf 20,6 Grad. Dieser Schweizer Rekord dürfte auch Basel am nächsten Sonntag nicht erreichen.

Nullgradgrenze steigt auf 3000 Meter über dem Meer

Keine Freude an der Prognose für das Wochenende dürften die Skigebiete haben. Denn auch in der Höhe wird es sehr warm: Auf dem immerhin 2501,9 Meter hohen Säntis werden am Samstag laut Meteonews-Prognose bis zu 4,5 Grad erreicht. Von einem Rekord ist dieser Wert aber noch ein ganzes Stück weit entfernt: Im warmen Winter 1987 wurden dort zu Silvester 6,8 Grad gemessen.

So oder so: Der Schnee wird in den Schweizer Bergen weiter schmelzen. Selbst auf 2000 Metern Höhe dürften die Temperaturen am Wochenende laut der bundeseigenen meteorologischen Anstalt Meteo Schweiz mit Temperaturen ganze acht Grad über dem Gefrierpunkt liegen. Die Nullgradgrenze steigt demnach im Laufe des Samstags auf 3000 Meter an. (wap)