Jahresbilanz Rega flog 2021 so viele Einsätze wie noch nie zuvor - auch Covid-Patienten Die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) verzeichnete letztes Jahr einen Einsatz-Rekord. Rund 700 Mal transportierte sie auch Covid-Patienten. 01.02.2022, 08.41 Uhr

Die Rega war letztes Jahr durchschnittlich 50 Mal am Tag im Einsatz. (Archivbild) Keystone

Insgesamt flog die Rega letztes Jahr 18'017 Einsätze - so viele wie noch nie. Das entspricht durchschnittlich 50 Einsätzen pro Tag und einer Steigerung von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Rega am Dienstag mitteilte. Die nationale Luftrettungszentrale organisierte insgesamt rund 14'300 Einsätze zur medizinischen Grundversorgung. Die Helikopter waren 8,1 Prozent häufiger in der Luft als im Vorjahr. Die hohen Einsatzzahlen spiegeln laut Mitteilung auch die guten Wetterbedingungen im Herbst sowie das Freizeitverhalten der Schweizer Bevölkerung wider.