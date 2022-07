Bündner Wolfsrudel: Gefahr für Menschen?

Interview Greifen die Bündner Problemwölfe bald auch Menschen an? David Gerke ist einer der besten Wolfskenner der Schweiz. Vom ersten Riss einer Kuh zeigt er sich zwar überrascht. Gefahr für Menschen bestehe dennoch keine. Der Geschäftsführer der Gruppe Wolf Schweiz findet es nun aber an der Zeit, den Leitwolf des Bündner Problemrudels zum Abschuss freizugeben. Interview: Samuel Thomi Jetzt kommentieren 11.07.2022, 17.00 Uhr

Geht es nach David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz, soll der Leitwolf des Beverinrudels nun erlegt werden – hier in einer Fotofallenaufnahme 2019. HO / Amt Für Jagd Und Fischerei Graubünden

Herr Gerke, erstmals sollen in Graubünden Wölfe eine Kuh gerissen haben – überrascht Sie das?

David Gerke ist Geschäftsführer der Gruppe Wolf Schweiz. HO

David Gerke: Ja und nein. In der Schweiz gibt es seit 27 Jahren wieder Wölfe, diese leben mit etwa 1,5 Millionen Kühen, Rindern und Kälber zusammen. Bisher wurde noch nie eine ausgewachsene Kuh getötet. Dieser Fall überrascht daher zunächst durchaus. Andererseits wissen wir aus verschiedenen anderen Ländern Europas, dass Wölfe in seltenen Fällen erwachsene Kühe töten können. Es war also anzunehmen, dass dies früher oder später auch bei uns passieren kann.

Wissen Sie von anderen Angriffen in der Schweiz auf ausgewachsenes Rindvieh?

Es gab in den letzten Jahren einige wenige vermutete oder bestätigte Angriffe auf Kühe. Diese konnten sich jedoch erfolgreich verteidigen.

Eine Kuh ist kein Reh oder Hirsch: Wie viele Wölfe braucht es für so einen Riss?

Nicht viele. Es ist aus nordischen Gebieten bekannt, dass einzelne Wölfe Beutetiere bis zur Grösse eines Elches erbeuten können. Ich gehe davon aus, dass drei Wölfe imstande sind, eine Kuh zu töten.

Greifen die Bündner Problemwölfe damit als nächstes auch Menschen an? Immerhin verfolgten Jungtiere des nun wohl verantwortlichen Beverinrudels vor bald einem Jahr bereits eine Alphirtin ...

Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Wölfen, die vermehrt Nutztiere erbeuten, und einer Gefahr für Menschen. Wölfe können Menschen nur in Ausnahmefällen gefährlich werden, namentlich bei Tollwut oder wenn sie angefüttert wurden. Beides ist in der Schweiz nicht vorhanden. Nutztierrisse kommen hingegen bei fehlendem oder lückenhaftem Herdenschutz vor oder dann, wenn Wölfe gelernt haben, diesen zu umgehen. Und: Das Beverinrudel hat nie eine Hirtin bedroht, sondern nur ihren Hütehund als Eindringling betrachtet. Zudem liessen sich die Wölfe von der Hirtin durch Zurufe vertreiben.

Der Chef des Bündner Amts für Jagd und Fischerei führt den Kuh-Riss zurück auf den Leitwolf mit seinem notorisch problematischen Verhalten. Wie sehen Sie das als Wolf-Experte?

Es ist eine Tatsache, dass das Beverinrudel wesentlich häufiger Nutztiere angreift als andere Rudel. Es überwindet dabei auch Herdenschutzmassnahmen und erbeutet auch grosse Nutztiere. Dass der Leitrüde für diese Angriffe verantwortlich ist, ergibt sich aus der Biologie der Tierart: Im Sommer, also wenn es zu den Angriffen kommt, sind die Welpen noch zu klein, um an der Jagd teilzunehmen und die Leitwölfin kümmert sich stärker um den Nachwuchs. Die Hauptaufgabe des Leitrüden ist die Jagd. Somit ist klar, dass er es tatsächlich ist, von dem die Nutztier-Angriffe ausgehen.

... die Hoffnung auf eine natürliche Regulierung scheint verfehlt. Jedenfalls setzt sich der Leitwolf mit seinem Verhalten bislang gegen andere Rudel durch!

Die Überlegung hinter der heutigen Wolfsregulierung ist, dass Rudel ihr Verhalten ändern, wenn ein Teil ihrer Jungtiere abgeschossen wird. Das kann aber nur funktionieren, wenn das Rudel in flagranti in der unerwünschten Situation erwischt wird und die überlebenden Wölfe den Abschuss mit dieser Situation verknüpfen können. In der Praxis ist das aber nur schwer umsetzbar.

Nun fordert Graubünden nicht mehr nur die Regulation, sondern den Abschuss aller Wölfe um den Piz Beverin. Kann das die Situation beruhigen?

Der Abschuss des ganzen Rudels würde die Situation zwar vorerst beruhigen. Allerdings ist ein solcher Totalabschuss nur schwierig zu realisieren. Zudem würde das Gebiet umgehend durch neue Wölfe besetzt.

Was ist also Ihr Ansatz?

Dass das Beverinrudel reguliert wurde und wird, ist angesichts der Konflikte richtig. Das offenbar sehr gefestigte unerwünschte Verhalten des Leitrüden macht es aber wohl notwendig, dieses Tier abzuschiessen, sobald die diesjährigen Welpen genügend gross sind. Dass man das Verhalten des Leitwolfes durch den Abschuss von Jungwölfen noch verändern kann, scheint mir illusorisch.

Auf politischer Ebene wurde Anfang Jahr ein Kompromiss für ein neues Jagdgesetz gefunden worden. Nach dem Volks-Nein vor zwei Jahren sieht dieser auch Lockerungen für Wolfsabschüsse vor. Gefährdet das Beverinrudel nun diesen Kompromiss?

Nein, der Kompromiss der beteiligten Verbände von Landwirtschaft über Jagd bis hin zum Naturschutz hält. Er wird auch deshalb halten, weil er gerade für die Landwirtschaft eine bessere Lösung ist als das geltende wie auch das vom Volk im Jahr 2020 abgelehnte Jagdgesetz. Es berücksichtigt die landwirtschaftlichen Interessen, etwa indem es die Mehraufwände endlich fair abgelten würde. Und der Wolfsbestand würde trotz einfacherer Regulierung nicht gefährdet.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

