Innerthal Seit zwei Wochen vermisster Berggänger tot aufgefunden Im Kanton Schwyz wurde seit dem 13. Juli ein 37-jähriger Mann vermisst. Nun wurde der Berggänger tot in einer Felsrinne aufgefunden. 25.07.2022, 14.28 Uhr

Die Kantonspolizei Schwyz meldete den Fund des vermissten Berggängers am Montag. Keystone

Der Mann war seit Mittwoch, 13. Juli in Innerthal im Kanton Schwyz vermisst worden. Mehrere Suchaktionen mit Suchhunden, Helikoptern und mittels Handyortung waren zunächst fehlgeschlagen. Am Donnerstag, 21. Juli wurde dann im Rahmen einer von Angehörigen gestarteten privaten Suchaktion in einer Felsrinne in der Ostflanke der Ganthöchi die Leiche eines Berggängers gefunden.