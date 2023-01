Im Rahmen der Bundesratssitzung wurde am Mittwoch in der Landesregierung auch über die Indiskretionen rund um Alain Berset während der Corona-Pandemie diskutiert. An der Pressekonferenz nahm der Bundespräsident Stellung – aber wich sämtlichen Fragen der Medienschaffenden aus.

25.01.2023, 15.09 Uhr