In Zürich Enkeltrickbetrüger auf dem Weg zur Bargeldabholung verhaftet Auf dem Weg zur Bargeldabholung wird ein 63-jähriger Pole in Zürich verhaftet. Aus dem Geld wurde nichts, dafür muss er sich nur vor der Staatsanwaltschaft verantworten. 10.05.2021, 12.10 Uhr

Die Kantonspolizei Zürich verhaftet am vergangenen Mittwoch einen mutmasslichen Telefonbetrüger. (Symbolbild) Keystone

(gav) Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am vergangenen Mittwoch im Stadtzürcher Kreis 6 einen mutmasslichen Telefonbetrüger. Der 63-jährige Pole wird verdächtigt, in einem organisierten Netzwerk tätig zu sein. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung vom Montag.