In Süddeutschland bebte die Erde – Auswirkungen in Schweiz spürba

In Süddeutschland bebte die Erde – Auswirkungen in ganzer Schweiz spürbar In Süddeutschland hat am Samstagmittag die Erde gebebt. Das Erdbeben mit einer Mignitude von 4,2 auf der Richterskala war auch im Raum Zürich, Schaffhausen und Ostschweiz verbreitet zu spüren. Aktualisiert 09.07.2022, 14.43 Uhr

Das Erdbeben mit der Stärke 4,2 in Süddeutschland wurde am Samstag bei Albstadt registriert und war auch bis weit in die Schweiz zu spüren. Screenshot

Wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich in einer Mitteilung schreibt, ist das Erdbeben um 13.47 Uhr, ungefähr 17 Kilometer nordwestlich von Albstadt, registriert worden. Bei einem Erdbeben dieser Stärke sind laut ETH kleinere Schäden in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich. Es dürfte laut Mitteilung auch in der Schweiz verspürt worden sein.