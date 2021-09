Zug erfasst Anhänger auf Bahnübergang

Zug schleuderte Anhänger in Auto mit Kleinkind

In Schranke eingeklemmt

Ein Zug der Rhätischen Bahnen (RhB) kollidierte in Domat-Ems mit einem Autoanhänger der nicht rechtzeitig vom Bahngleis kam. Dieser wurde in ein Auto geschleudert, in welchem ein Kleinkind sass.