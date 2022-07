Genfersee: Leiche eines Schwimmers aus dem Wallis geborgen

Gewässer Nach Badeunfall im Genfersee: Leiche eines Wallisers geborgen Am Donnerstag wurde bei Villeneuve ein Mann leblos im Genfersee treibend aufgefunden. Nach Abklärungen der Behörden ist klar: Es handelt sich um einen 74-jährigen Walliser, der beim Sprung in den See am 17. Juni untergegangen ist. 05.07.2022, 14.00 Uhr

Die Kantonspolizei Waadt hat bestätigt, dass der im Juni im Genfersee untergegangene Schwimmer gefunden worden ist. (Symbolbild) Keystone

Der Senior war während der Hitzewelle am 17. Juni in der Nähe von Villeneuve von einem Boot gesprungen um zu schwimmen. Daraufhin ging er unter und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Am letzten Donnerstag wurde der Polizei dann gemeldet, dass in der Nähe des Strandes ein lebloser Körper im Wasser trieb. Am Dienstag bestätigte die Kantonspolizei Kantonspolizei, dass es sich bei dem Toten um den verunfallten und vermissten Schwimmer handelte. Der Mann war im Kanton Wallis wohnhaft. (wap)